В Беларуси повысился уровень складских запасов

28 декабря 2018 15:19 (UTC+04:00)

В Беларуси в ноябре 2018 года увеличился уровень складских запасов, передает Trend со ссылкой на Белновости.

От среднемесячных объемов на 1 декабря он составил 60,3%, в ноябре он приравнивался к 59,1%.

Несмотря на это, уровень складских запасов остается ниже прошлогоднего. В нынешнем году 1 декабря он составлял 61,9%.

В сумме на складах хранится продукции примерно на 4,4 млрд. рублей.

Наибольшее количество запасов хранится в легкой промышленности. Их сумма составляет 598,4 миллиона рублей.

Продукцию на складах в два раза превышает выпуск в фармацевтике. Суммарная стоимость запасов - 181,1 млн. рублей.

Также выросло количество запасов в транспортном машиностроении. Их стоимость равняется 273,8 миллионам рублей.

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