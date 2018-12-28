В Беларуси повысился уровень складских запасов

В Беларуси в ноябре 2018 года увеличился уровень складских запасов, передает Trend со ссылкой на Белновости.

От среднемесячных объемов на 1 декабря он составил 60,3%, в ноябре он приравнивался к 59,1%.

Несмотря на это, уровень складских запасов остается ниже прошлогоднего. В нынешнем году 1 декабря он составлял 61,9%.

В сумме на складах хранится продукции примерно на 4,4 млрд. рублей.

Наибольшее количество запасов хранится в легкой промышленности. Их сумма составляет 598,4 миллиона рублей.

Продукцию на складах в два раза превышает выпуск в фармацевтике. Суммарная стоимость запасов - 181,1 млн. рублей.

Также выросло количество запасов в транспортном машиностроении. Их стоимость равняется 273,8 миллионам рублей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.