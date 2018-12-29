Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br5,6 млрд

29 декабря 2018 12:17 (UTC+04:00)

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре 2018 года составил Br5,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета - Br22,1 млрд, или 104,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br10 млрд (98,7% плана). Акцизы поступили в сумме Br2,4 млрд (97,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br5,1 млрд (130,8%).

Расходы республиканского бюджета составили Br16,5 млрд (78,6% уточненного годового плана). На общегосударственную деятельность направлено Br6,9 млрд (68,3%), на финансирование национальной экономики - Br3,9 млрд (84,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br12,5 млрд (86,4%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь сложился в сумме Br6,6 млрд. Доходы сложились в сумме Br46,2 млрд, или 99,3% уточненного годового плана. Расходы бюджета сектора госуправления за январь-ноябрь составили Br39,6 млрд, или 84,8% годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения сложился на уровне Br0,3 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br25,8 млн, Фонда гражданской авиации - Br10,4 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

По состоянию на 1 декабря задолженность по налогам и сборам составила Br199,4 млн.

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