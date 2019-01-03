В Беларуси обновили перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин

В Беларуси обновили перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Так, в список того, что нельзя вернуть в магазин, добавили несколько позиций. Речь идет о наушниках, жидкостях для электронного парогенератора и ветеринарных средствах. Если эти товары надлежащего качества, то после покупки совершить обмен или возврат будет уже невозможно.

В постановлении Совмина № 935 от 22.12.2018 года «О некоторых мерах по защите прав потребителей» также говорится о предметах мебели. Вернуть нельзя не только качественные мебельные гарнитуры и наборы, но и мебель с механизмами трансформации, приводимыми в движение электроприводом.

Также вернуть продавцу нельзя пол, настенную пробку и керамогранитную плитку. Это же касается паркета, ламината, керамической плитки и обоев.

С полным списком товаров, которые не подлежат обмену и возврату, можно ознакомиться на Национальном правовом портале.

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