В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100

Впервые в Беларуси выпущен бензин с октановым числом 100, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод успешно протестировал первую партию бензина АИ-100-К5-Евро. Как заявили представители НПЗ, новый бензин можно использовать во всех стандартных автомобилях.

Если использовать бензин АИ-100-К5-Евро, то КПД двигателя повышается. В результате скоростные характеристики автомобиля улучшаются.

«АИ-100-К5-Евро позволит получить максимальную мощность, снизить удельный расход топлива и облегчает запуск двигателя», - отметили на предприятии.

Помимо этого новое топливо позволяет снизить коррозию на деталях автомобиля. Достигнуть такого результата удалось благодаря сниженному количеству серы, бензола и ароматических углеводородов. Также снижается количество вредных выбросов в атмосферу.

Новый бензин планируется реализовывать на белорусских АЗС и поставлять на экспорт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.