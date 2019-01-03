В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100

3 января 2019 16:56 (UTC+04:00)

Впервые в Беларуси выпущен бензин с октановым числом 100, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод успешно протестировал первую партию бензина АИ-100-К5-Евро. Как заявили представители НПЗ, новый бензин можно использовать во всех стандартных автомобилях.

Если использовать бензин АИ-100-К5-Евро, то КПД двигателя повышается. В результате скоростные характеристики автомобиля улучшаются.

«АИ-100-К5-Евро позволит получить максимальную мощность, снизить удельный расход топлива и облегчает запуск двигателя», - отметили на предприятии.

Помимо этого новое топливо позволяет снизить коррозию на деталях автомобиля. Достигнуть такого результата удалось благодаря сниженному количеству серы, бензола и ароматических углеводородов. Также снижается количество вредных выбросов в атмосферу.

Новый бензин планируется реализовывать на белорусских АЗС и поставлять на экспорт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Беларуси обновили перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин
Беларусь 10:56
Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал белорусов укреплять свою государственность
Беларусь 2 января 11:20
Нефть марки Brent дорожает более чем на 3%
Энергетика 31 декабря 2018 17:59
Поезда минского метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут
Беларусь 31 декабря 2018 14:44
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за тумана
Беларусь 31 декабря 2018 12:27
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br5,6 млрд
Беларусь 29 декабря 2018 12:17
Лента новостей
Оборот по платежным картам в Азербайджане значительно вырос
Финансы 17:56
Азербайджанские таможенники обнаружили во въезжающих из Грузии автомобилях около 6 млн единиц пиротехники
Происшествия 17:53
После пожара в бакинском общежитии семьям вынужденных переселенцев предоставлено жилье (ФОТО)
Общество 17:31
СМИ: Вооруженная оппозиция начала действия против "Джебхат ан-Нусры" на севере Сирии
Арабские страны 17:31
Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии
Энергетика 17:28
СМИ: Китай намерен в 2022 году ввести в эксплуатацию беспилотный высокоскоростной поезд
Китай 17:26
Маэстро и художники: в Баку отметят юбилей Арифа Азиза
Культура 17:19
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Европа 17:18
СМИ: В Индии решили напомнить Трампу, что их страна оказывает огромную помощь Афганистану
Другие страны 17:15