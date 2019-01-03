В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100

Впервые в Беларуси выпущен бензин с октановым числом 100, передает Trend со ссылкой на Белновости.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод успешно протестировал первую партию бензина АИ-100-К5-Евро. Как заявили представители НПЗ, новый бензин можно использовать во всех стандартных автомобилях.
Если использовать бензин АИ-100-К5-Евро, то КПД двигателя повышается. В результате скоростные характеристики автомобиля улучшаются.
«АИ-100-К5-Евро позволит получить максимальную мощность, снизить удельный расход топлива и облегчает запуск двигателя», - отметили на предприятии.
Помимо этого новое топливо позволяет снизить коррозию на деталях автомобиля. Достигнуть такого результата удалось благодаря сниженному количеству серы, бензола и ароматических углеводородов. Также снижается количество вредных выбросов в атмосферу.
Новый бензин планируется реализовывать на белорусских АЗС и поставлять на экспорт.
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