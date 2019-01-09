Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси превысило $4,1млрд

По итогам 11 месяцев минувшего года отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Беларуси составило более 4,1млрд. долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, передает Trend со ссылкой на Белновости.

За указанный период времени показатель составил 4 119,9 млн., тогда как годом ранее он был зафиксирован на уровне 4 210,9 млн. долларов. По итогам ноября 2018 года дефицит внешней торговли товарами составил 387,1млн. долларов.

Экспорт товаров за 11 месяцев 2018 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 16,5% – до 30 779,9млн. долларов. Импорт вырос на 13,9% – до 34 899,7млн. долларов.

Поставки в Россию увеличились на 0,2% – до 11 724,3млн. долларов. Из РФ в Беларусь ввезли товаров на сумму в 20 700,5 млн. долларов, что 18,4% превышает показатель за аналогичный отрезок времени годом ранее.

Дефицит внешней торговли товарами с РФ за январь-ноябрь 2018 года составил 8 876,2млн. долларов. С государствами СНГ также отмечается отрицательное сальдо – 5 038,5 млн. долларов.

Сальдо с другими странами – положительное. За обозначенный промежуток времени показатель составил 918,6млн. долларов. Экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 37,4% до 9 477,1млн. долларов, импорт – на 8,5% до 6 458,2 млн. долларов.

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