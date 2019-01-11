Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в стране

Власти Белоруссии сняли ограничение на число американских дипломатов, которым позволено работать на территории страны. Об этом сообщил в четверг журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, глава МИД Белоруссии Владимир Макей в четверг в телефонном разговоре проинформировал об этом решении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла. "Это большой шаг. Это начало оттепели", - отметил дипломатический источник издания. Foreign Policy отмечает, что такие действия могут привести к серьезному улучшению дипотношений двух стран.

По данным издания, Минск в 2008 году выслал американского посла после того, как Вашингтон ввел санкции против Белоруссии в связи с якобы ухудшением ситуации с правами человека в стране. Журнал подчеркивает, что страну также покинули 30 из 35 дипломатов США, и с тех пор республика ограничила их число пятью, а затем и десятью. При этом размеры посольства США в Белоруссии позволяют иметь около 30 дипломатов без учета сотрудников из местных жителей.

В Госдепартаменте отказались комментировать данную информацию.

Foreign Policy напоминает, что Митчелл в октябре 2018 года стал первым американским дипломатом высокого ранга, посетившим Белоруссию за последние десять лет. Его визит включал встречу с президентом Александром Лукашенко.

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