Белоруссия и США обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия

14 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

Белоруссия и США ведут переговоры о возможности расширения дипломатического присутствия, в том числе на уровне послов двух стран. Об этом заявил в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", - отметил глава белорусского МИД.

Макей сказал, что Минск и Вашингтон ведут переговоры о том, как развить сотрудничество, "исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов". "Я не скрываю того, что мы действительно ведем переговоры, дискуссии на различных уровнях", - заявил министр. "Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения", - отметил Макей.

По его словам, в Белоруссии понимают, "какую роль играют Соединенные Штаты Америки в мире". "Поэтому мы заинтересованы в рамках диверсификации наших внешнеполитических, внешнеэкономических отношений в развитии нормального сотрудничества с США", - сказал глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте сообщил, что власти Белоруссии сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в Белоруссии. По его данным, Макей в телефонном разговоре проинформировал об этом решении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

С 2008 года в Белоруссии нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах. Это связано с обострением отношений между Минском и Вашингтоном в 2007-2008 годах, после того как США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". По данным посольства США в Белоруссии, в настоящее время в Минске работают шесть американских дипломатов во главе с временным поверенным. В МИД Белоруссии уточнили, что количество американских дипломатов в Минске после введенного ранее лимита должно ограничиваться 10.

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