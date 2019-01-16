Первая криптобиржа начала работать в Беларуси

Первую криптобиржу, позволяющую обменивать обычные деньги на криптовалюты, запустили в Беларуси, сообщили в пресс-службе VP Capital, передает Trend со ссылкой на Спутник Беларусь.

Первой криптобиржей, зарегистрированной в Парке высоких технологий с момента вступления в силу декрета президента №8, стала компания Currency.com. Ее инвесторы – компания VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева.

С помощью криптобиржи можно обменивать обычные деньги на криптовалюты. Это позволит всем белорусским владельцам цифровой валюты официально продавать и покупать ее на территории республики. Кроме того, по словам инвесторов, белорусская криптобиржа выпускает свыше 10 000 токенизированных биржевых активов, что делает ее первой в мире в своем роде. Токенизированный биржевой актив – это токен, имеющий экономическую ценность соответствующего биржевого актива (акции, индекса, драгоценного металла или сырья).

Инвестировать можно будет доллары США, евро, белорусские рубли и российские рубли, биткоин или эфир.

"Например, если инвестор приобрел токен Apple.CX, он начинает нести убытки или получать прибыль аналогичным образом, как если бы он купил акцию Apple. Ему будут производиться выплаты аналогично суммам дивидендов, получаемых владельцами акций Apple. Важная особенность заключается в том, что операции с токенами освобождены от налогообложения до 2023 года. Каждый токен, выпущенный Currency.com в обращение, обеспечен", – пояснили в компании.

Также Currency.com будет оказывать компаниям услуги по выпуску ICO (initial coin offering) и TSO (tokenised securities offering) для проектов, одобренных советом стартапа. Это означает, что абсолютно любая компания сможет выпустить собственные токены или токенизированные активы и начать котировать их на бирже. Это даст возможность предприятиям использовать альтернативный источник финансирования, а не только банковские кредиты, выпуск облигаций или выход на IPO.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.