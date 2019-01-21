В Минске появится первый в Беларуси мусоросжигательный завод. Планируемая производительность – 500 тысяч тонн отходов за год, передает Trend со ссылкой на Белновости.

"Кроме того, предприятие будет вырабатывать тепловую и электроэнергию", – информирует телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на заявление директора предприятия «Оператор вторичных материальных ресурсов» Натальи Гринцевич.

По словам специалиста, в столице формируется четверть от всех отходов, которые образуются в республике. Учитывая, что в стране действует фактически только один полигон, актуальна проблема обращения с отходами. По этой причине необходимо строительство мусоросжигающего завода.

"Уже определены участки для его размещения, проводится предварительная работа по поиску инвесторов. И я думаю, в ближайшее время начнется строительство этого завода", – рассказала Наталья Гринцевич.

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