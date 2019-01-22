Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2018 года ожидается на уровне $500 млн

22 января 2019 16:34 (UTC+04:00)

Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2018 года ожидается на уровне $500 млн. Об этом сообщила на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Сангита Бахадур отметила, что товарооборот между странами постепенно наращивается, стороны реализуют совместные проекты в экономической области. При этом, по словам посла, "Индия стремится отойти от традиционных секторов в двустороннем сотрудничестве и выйти на взаимодействие по новым направлениям".

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