Лукашенко: Беларусь стремится к развитию конструктивного сотрудничества с Австралией во всех сферах

26 января 2019 13:23 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Питера Косгроува и австралийский народ с национальным праздником - Днем Австралии, сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Беларусь стремится к развитию конструктивного сотрудничества с Австралией во всех сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала взаимодействия между двумя странами, которое станет хорошей основой для активизации диалога на благо граждан двух государств.

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