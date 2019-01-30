Почти 35 тыс. га лесов заложили в Беларуси в 2018 году

Почти 35 тыс. га новых лесов создали лесоводы в 2018 году в Беларуси, это на 10,3% больше запланированного объема, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Активнее всего посадка леса велась в Гомельской области: здесь было создано более 11,1 тыс. га леса.

В общем объеме созданных насаждений 96,7% (33 645 га) составляют хвойные и твердолиственные породы (сосна, ель), еще 3,3% (1 157 га) приходится на мягколиственные породы (береза, ольха).

"Перевыполнение установленных планов создания лесных культур обусловлено, прежде всего, необходимостью работ по лесовосстановлению на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород и ветровально-буреломных вырубок", - отметили в пресс-службе.

Всего в 2018 году организации системы Минлесхоза провели мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на площади свыше 41,2 тыс. га.

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