Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ирака в ЕС

Сотрудники белорусской погранслужбы ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ирака в страны Евросоюза, в отношении его организаторов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На участке ответственности Сморгонской погрангруппы (Гродненская область) в ходе проведения совместных мероприятий с литовскими пограничниками был вскрыт и пресечен канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака", - отметили в погранведомстве.

По данным комитета, установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности, которые обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда. "Органом дознания Сморгонской погрангруппы в отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса - "Организация незаконной миграции", - проинформировали в белорусском ГПК. Санкция данной статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В погранкомитете обратили внимание на то, что с начала нынешнего года отмечается активизация противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением государственной границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях. За нарушение госграницы в январе были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана.

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