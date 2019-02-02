Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ирака в ЕС

2 февраля 2019 14:34 (UTC+04:00)

Сотрудники белорусской погранслужбы ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ирака в страны Евросоюза, в отношении его организаторов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На участке ответственности Сморгонской погрангруппы (Гродненская область) в ходе проведения совместных мероприятий с литовскими пограничниками был вскрыт и пресечен канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака", - отметили в погранведомстве.

По данным комитета, установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности, которые обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда. "Органом дознания Сморгонской погрангруппы в отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса - "Организация незаконной миграции", - проинформировали в белорусском ГПК. Санкция данной статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В погранкомитете обратили внимание на то, что с начала нынешнего года отмечается активизация противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением государственной границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях. За нарушение госграницы в январе были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Могерини анонсировала третью донорскую конференцию по Сирии
Европа 1 февраля 17:59
Послы ЕС согласовали введение безвизового режима для Великобритании после Brexit
Европа 1 февраля 15:30
Туркменистан и ЕС обсуждают транзитный коридор через Азербайджан в Европу
Бизнес 1 февраля 10:49
В Беларуси для госнужд на 2019 год будет закуплено 815 тыс. т зерна
Беларусь 1 февраля 10:31
Беларусь и Туркменистан обсуждают перспективы научного взаимодействия
Туркменистан 1 февраля 09:53
В Туркменистане откроется представительство Европейского Союза
Туркменистан 1 февраля 09:51
Лента новостей
ЦБ Узбекистана: Увеличение спроса на валюту в 2018 г. покрывалось за счет экспортеров
Узбекистан 15:22
В Алеппо 11 человек погибли после обрушения дома
Арабские страны 15:17
Azercell оказала поддержку женщинам-предпринимателям (ФОТО)
ИКТ 15:13
Единство народа и власти в Азербайджане приведет к достижению еще больших успехов - депутат
Точка зрения 15:01
Памяти Анара Нагылбаза от азербайджанского летчика (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:59
Узбекистан улучшил позицию в классификации страновых кредитных рисков ОЭСР
Узбекистан 14:46
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 14:36
Китай выступил против превращения ДРСМД в многосторонний договор
Китай 14:28
Полиция разместила броневики у Триумфальной арки перед началом протестов в Париже
Европа 14:25