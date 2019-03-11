Лукашенко: Объемы строительства жилья в Минске будут ежегодно сокращаться

Объемы строительства жилья в Минске будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Главной темой рабочей встречи Президент назвал строительство. "В старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок Минска. И договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так больше 20% (населения страны. - Прим. БЕЛТА) в Минске живет. Дальше нельзя", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что города-спутники определены, но главное - чтобы между ними и столицей была хорошая транспортная связь, создавались рабочие места.

"Вы вносите ряд предложений по строительству домов арендного жилья, в том числе пилотный проект для очередников, которые желают (построиться. - Прим. БЕЛТА) в Смолевичах. Правильно делают. Люди должны понимать, что мы каждый год, после II Европейских игр особенно, усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет. Около 1,5 тысяч, может, уже и 2 тысячи очередников хотят строиться в Смолевичах", - сказал Президент.

В качестве важного фактора Александр Лукашенко назвал цену строительства. В Минске уже был проведен эксперимент по возведению жилья с ограниченной прибылью в 5%. "Прекрасно получилось. Почему мы должны иметь дело с разного рода, я их грубо называю жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей, - отметил белорусский лидер. - Думаю, нам надо изучить этот опыт".

"Хватит в карман лазить к людям. Это принципиальнейший вопрос всей стройки. Мы уже попробовали разные методы. Если это для людей удобно, это будет распространено на всю республику, мы этим путем пойдем", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также поинтересовался ходом строительства второй взлетно-посадочной полосы на территории Национального аэропорта Минск. "Мы ее должны в апреле-мае посетить, ввести в эксплуатацию", - отметил Александр Лукашенко.

Важный аспект - обеспечение надежной транспортной связи между столицей и аэропортом. "Чтобы люди могли не только на личных автомобилях свободно туда приехать. Не все имеют такую возможность. Мы должны были запустить туда электричку. Надо в этом году, максимум в будущем, реализовать эту идею", - сказал Президент.

Александр Лукашенко попросил доложить и о том, как идет строительство на месте старого аэропорта в Минске. "Это знаковое место", - подчеркнул он.

Анатолий Сивак также доложил главе государства о работе Минского городского исполнительного комитета в целом.

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