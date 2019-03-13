Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности

Беларусь и Россия намерены активизировать совместные усилия в сфере обеспечения информационной безопасности. Такое мнение высказал журналистам заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Олег Храмов перед началом белорусско-российских межведомственных консультаций по вопросам международной информационной безопасности, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Все прекрасно понимают, что вопросы информационной безопасности в современных условиях являются одними из самых основополагающих в жизни человечества и каждого из народов, каждого из государств", - отметил Олег Храмов. В Беларуси и России эти вопросы давно находятся в центре внимания государственных структур, действует межправительственное соглашение в области обеспечения информационной безопасности.

"Мы сегодня собрались, чтобы придать работе в рамках соглашения новый импульс. Наша работа будет нацелена на то, чтобы обеспечить спокойные условия для жизни граждан", - пояснил Олег Храмов.

Он подчеркнул, что тема информационной безопасности все чаще звучит и на международном уровне. "Есть четкое решение в рамках ОДКБ, приняты две резолюции на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе России и при прямой поддержке Беларуси. Эти международные акты направлены на то, чтобы окончательно завершить процесс международного правового регулирования тем, связанных с существованием виртуальной реальности, с ответственностью государств в этой связи. Одна из резолюций касается противодействия и борьбы с преступностью в этой сфере", - сказал заместитель секретаря Совбеза России.

По его словам, дополнительным поводом для обсуждения станет решение Беларуси принять Концепцию информационной безопасности. Во время встречи пойдет речь о том, как обеспечивать информационную безопасность в рамках Союзного государства.

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