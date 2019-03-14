Беларусь и Словакия проведут бизнес-форум в Минске в октябре. Этот вопрос обсуждался во время визита заместителя министра иностранных дел Беларуси, сопредседателя белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Евгения Шестакова в Словакию 12-13 марта, сообщила пресс-служба МИД Беларуси, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Евгений Шестаков встретился с государственным секретарем Министерства экономики Словакии, сопредседателем словацкой части комиссии Ростиславом Хованцем. Собеседники обсудили ход реализации совместных проектов, выполнение решений предыдущего заседания комиссии, а также согласовали проведение ее очередного заседания и двустороннего бизнес-форума в Минске в октябре.

Замминистра иностранных дел Беларуси также провел встречу с государственным секретарем Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии, сопредседателем совместной межправительственной белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий Ольгой Нахтманновой. Обсуждались вопросы проведения первого конкурса совместных научных и инновационных проектов, а также ход согласования проекта двустороннего межправсоглашения о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования.

Во время встречи с генеральным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Павлом Сикорчиным состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Евгений Шестаков также встретился с почетным консулом Беларуси в Словакии Марьяном Муриным.

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