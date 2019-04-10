Определен состав сборной Беларуси по бадминтону на II Европейские игры

10 апреля 2019 11:26 (UTC+04:00)

Тренерский штаб сборной Беларуси по бадминтону назвал состав на II Европейские игры, сообщает Trend со ссылкой на belta.by

На представительном спортивном форуме в июне выступят в одиночном разряде Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская. В женском парном разряде также сыграют две эти опытные спортсменки.

В смешанном парном разряде бороться за награды будет дуэт Алексей Конах / Кристина Силич. Соревнования по бадминтону на II Европейских играх пройдут с 24 по 30 июня в спорткомплексе Falcon club. 160 спортсменов разыграют пять комплектов наград.

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