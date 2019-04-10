Определен состав сборной Беларуси по бадминтону на II Европейские игры

Тренерский штаб сборной Беларуси по бадминтону назвал состав на II Европейские игры, сообщает Trend со ссылкой на belta.by

На представительном спортивном форуме в июне выступят в одиночном разряде Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская. В женском парном разряде также сыграют две эти опытные спортсменки.

В смешанном парном разряде бороться за награды будет дуэт Алексей Конах / Кристина Силич. Соревнования по бадминтону на II Европейских играх пройдут с 24 по 30 июня в спорткомплексе Falcon club. 160 спортсменов разыграют пять комплектов наград.

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