Лукашенко заявил о приближении эры роботов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий (ПВТ) в Минске, предсказал наступление эры роботов и попросил белорусских IT-специалистов высказывать новые предложения по развитию отрасли в стране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Лукашенко в ходе своего визита осмотрел экспозицию разработок ведущих компаний-резидентов ПВТ. Он ознакомился с результатами работы резидентов парка по развитию цифровых технологий для сельского хозяйства, здравоохранения, образования, финансов, транспорта, торговли, экологии, робототехники, лазеров, оптики, микроэлектроники.

По данным пресс-службы, Лукашенко подробно интересовался у представителей IT-сообщества не только уже имеющимися разработками и тем, как они могут использоваться в различных сферах, но и перспективными направлениями, наработками, которые будут востребованы в будущем.

Как отметили в пресс-службе, интерес главы государства вызвали и разработки в области робототехники. Президент не исключил, что представленная на экспозиции разработка может быть востребована в отечественном автомобилестроении. "Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет", - отметил глава государства.

Лукашенко рассказали о блокчейн-технологиях, которые получили свое развитие в Белоруссии после принятия декрета "О развитии цифровой экономики", в январе в стране была запущена криптобиржа. По данным пресс-службы, Лукашенко отметил, что ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию данной сферы.

"Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед. Хотел бы, чтобы вы в свободном режиме сказали, что нужно для того, чтобы вы как минимум двигались теми же темпами, что и последние два года.

Я готов выслушать ваши предложения, если они есть. А если вы их не сформулировали на сегодня, знайте, что я вас всегда услышу максимум в течение суток... Если какие-то препятствия, вы не стесняйтесь, говорите", - отметил президент.

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