В Беларуси отменен указ о лжепредпринимательстве

В Беларуси признан утратившим силу указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» от 23 октября 2012 г. Это предусмотрено указом №151, который Александр Лукашенко подписал 18 апреля, сообщает Trend со ссылкой на primepress.by

Как отмечается в сообщении, указ №488 признан утратившим силу, поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе.

Как ранее сообщалось, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в Палате представителей Национального собрания Беларуси заявлял в декабре 2018 г об отмене этого указа с 1 января 2019 г. Затем это решение было отложено.

В начале апреля в Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что проект нормативного правового акта об отмене указа президента Беларуси №488 от 23 октября 2012 г «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» находится на рассмотрении в администрации президента.

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