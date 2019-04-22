Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах на Украине

22 апреля 2019 10:56 (UTC+04:00)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - процитировали в пресс-службе в поздравление.

По данным пресс-службы, "глава белорусского государства выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

В пресс-службе добавили, что Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

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