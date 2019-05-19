Беларусь согласовала реализацию проекта дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с нефтью

19 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

Белорусская сторона согласовала проект дорожной карты с РФ по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает Trend.

"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества", - сообщил Игорь Ляшенко. По его словам, реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой, предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств.

"Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить дорожную карту на уровне вице-премьеров наших государств. Со своей стороны мы согласовали проект дорожной карты и направили для подписания Дмитрию Козаку", - проинформировал Игорь Ляшенко.

При этом он подчеркнул, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты.

Белорусская сторона также предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем поставки нефти на ОАО "Нафтан". "Мы также еще раз проинформировали наших российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО "Нафтан" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - "Нафтан", и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий", - отметил Игорь Ляшенко.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая.

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