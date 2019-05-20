Эксперты доработают в Минске проект положения об Играх стран СНГ

20 мая 2019 17:13 (UTC+04:00)

Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта положения об Играх стран Содружества состоится 21-22 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

С инициативой о проведении Игр стран СНГ выступила Россия. Эта инициатива получила поддержку на саммите глав государств Содружества в сентябре прошлого года в Душанбе и нашла свое отражение в Заявлении о Всемирных играх кочевников. В документе отмечено стремление организовать игры на основе фестиваля национальных видов спорта, с включением в его программу дополнительно наиболее популярных в странах СНГ олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Проект положения об Играх стран Содружества был разработан Министерством спорта России совместно с Исполнительным комитетом СНГ и направлен членам совета на согласование в рабочем порядке. Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан в целом документ поддержали и предложили в установленном порядке внести его на рассмотрение высших органов Содружества.

На заседании экспертной группы предстоит доработать и согласовать проект положения. Задачами игр являются: повышение спортивного мастерства и приобретение молодыми спортсменами опыта участия в международных соревнованиях, развитие у молодежи положительных физических и нравственных качеств, воспитание патриотизма, воли к достижению цели, уважения к истории и народным традициям, сохранение национальных видов спорта и игр стран СНГ как исторического наследия, популяризация и развитие их на международном уровне, содействие формированию здорового образа жизни, расширение и укрепление спортивных связей на пространстве Содружества.

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