В Минск прибыл огонь II Европейских игр

Сразу три чемпиона мира и Олимпийских игр доставили накануне поздно вечером "Пламя мира" на площадь Государственного флага в белорусской столице. Огонь II Европейских игр, который был зажжен 3 мая в Риме, успел побывать на вершине Монблана, его эстафету встречали в Словении и Австрии, Венгрии и Чехии, Словакии и Польше. В Синеокой факелу мира тоже уже аплодировали жители всех шести областей, сообщает официальный сайт Европейских игр-2019, передает Trend со ссылкой на Rg.ru

На заключительном отрезке маршрута в эстафете приняли участие четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович и чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова. Прославленные спортсмены внесли огонь на центральную площадь, где его встретили около двух тысяч участников красочного шоу и зрителей праздничного концерта.

Факел II Европейских игр, которые стартуют 21 июня на минском стадионе "Динамо", был передан мэру столицы Анатолию Сиваку, исполняющему обязанности первого вице-президента Олимпийского комитета РБ Виктору Лукашенко и министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку. Огонь был зажжен в специальной чаше, а затем трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, участник эстафеты Олимпиады-80 Александр Медведь передал факел современному поколению белорусских спортсменов - самбисту Степану Попову, бегунье Эльвире Герман и марафонке Ольге Мазуренок.

Обращаясь к зрителям и спортсменам, Анатолий Сивак подчеркнул, что прославленный город с радушием встречает гостей со всего континента. "Мы постараемся создать настоящий праздник, который будет наполнен яркими эмоциями. Финальный маршрут эстафеты позволит показать самые красочные уголки города, познакомит с его доброжелательными жителями", - сказал минский градоначальник.

Под шквал аплодисментов на столичной площади прошел концерт, участие в котором приняли ведущие артисты страны, а популярный певец Иван Вабищевич вместе с участницей детского конкурса "Витебск-2019" Ксенией Галецкой исполнил предстартовую песню "Пламя мира".

Кстати, во время континентальных игр в фан-зоне "Дворец спорта" стран-участниц соревнований запланированы Дни культуры. Здесь состоятся презентации Олимпийских комитетов России, Австрии, Азербайджана, Великобритании, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Румынии и Турции. На площадке фан-зоны будут демонстрироваться национальные кухни, ремесла, выступят и театральные коллективы.

Во время Европейских игр будут работать в Минске и площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и общественного объединения традиционных видов борьбы. А концертная программа будет представлена форматами Bright Kids, Bright Folk, Bright Stage, Bright Orchestra, Bright Dance.

На торжественном открытии фан-зоны 19 июня состоится концерт президентского оркестра Беларуси под управлением Виктора Бабарикина с участием известных белорусских исполнителей - Русланы Алехно, Георгия Колдуна, Ирины Дорофеевой, Ивана Вабищевича, Ксении Жук, Алены Ланской, Алексея Хлестова и Тариела Майсурадзе.

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