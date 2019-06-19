Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле снизился на 17,3%

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн т, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6% до $1,8 млрд. Экспорт нефти из Беларуси за январь-апрель снизился на 9% до 488 тыс. т (в стоимостном выражении он уменьшился на 11,4% до $222,7 млн).

Весь объем поставлен в Германию. Импорт нефти за 4 месяца составил почти 6 млн т (на 0,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Импорт нефтепродуктов сложился на уровне 73,6 тыс. т (в январе-апреле 2018-го - 1,5 млн т)

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