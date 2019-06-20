Беларусь планирует до конца года привлечь от Банка развития Китая кредит на $500 млн долларов

Беларусь планирует до конца 2019 года привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

"У нас идет работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идет отработка условий его привлечения", - сказал Максим Ермолович.

По итогам переговоров планируется выйти на подписание кредитного соглашения. "Планируем до конца этого года привлечь 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более $500 млн", - добавил министр. Как ранее сообщал БЕЛТА Максим Ермолович, Минфин планирует заместить часть российских источников на китайском рынке. Тогда говорилось о предварительной договоренности с Банком развития Китая на привлечение 3,5 млрд юаней

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