Более 3600 спортсменов примут участие в Европейских играх в Минске

20 июня 2019 14:09 (UTC+04:00)

Участниками Европейских игр в Минске станут 3667 спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил председатель координационной комиссии Игр Спирос Капралос, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Максимальное число участников Европейских игр могло составить 4000 человек, но в итоге в соревнованиях примут участие 3667 спортсменов. Это небольшое сокращение, если рассматривать то, какое количество стран заявило своих атлетов для участия", - сказал Капралос.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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