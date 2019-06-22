На минском стадионе "Динамо" зажжен огонь II Европейских игр

22 июня 2019 01:56 (UTC+04:00)

На минском стадионе "Динамо" зажжен огонь II Европейских игр, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Факел на стадион внесли белорусские олимпийские чемпионы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок, которые и зажгли огонь II Европейских игр в Минске.

Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел Игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

В Минске эстафета находилась с 17 июня. За это время огонь Игр побывал в самых знаковых местах белорусской столицы: на площадях Государственного флага, Победы и Октябрьской, крупнейших предприятиях города, у Национальной библиотеки.

Официальное название чаши огня II Европейских игр на стадионе "Динамо" - Чаша цветущего папоротника (The Fern Flower Cauldron). Это модернизированная чаша московской Олимпиады 1980 года, украшенная узором с аллюзией на папоротник. Символично, что в эстафете огня 1980 года, как и во время церемонии открытия II Европейских игр, принял участие выдающийся белорусский борец Александр Медведь.

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