В Минске госпитализировали посла Сербии

23 июня 2019 20:15 (UTC+04:00)

Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича, сообщили РИА Новости в воскресенье в посольстве Сербии в Белоруссии, передает Trend.

"Посол почувствовал себя плохо в субботу, он провожал президента в аэропорту. Вчера посла госпитализировали", - рассказал представитель посольства.

По его словам, сейчас Ковачевич по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением врачей. Собеседник отметил, что точный диагноз пока не озвучен, предположительно, у посла случился инсульт.

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.

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