Лукашенко: успехи и достижения людей создают историю государства

27 июня 2019 11:40 (UTC+04:00)

Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

"Сегодня мы с вами встречаемся накануне нашего главного государственного праздника - Дня Независимости. С удовольствием приветствую вас - талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны - сильной, успешной, созидательной и непременно красивой", - отметил глава государства.

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