Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо"

30 июня 2019 23:21 (UTC+04:00)

Церемония закрытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Масштабный спортивный праздник, проходивший в течение десяти дней на 12 аренах с участием атлетов из 50 стран Европы, подошел к завершению. Трибуны главной арены страны заполнили зрители, многие из которых также принимали участие в организации и проведении форума.

В центре стадиона установлена композиция Национальной библиотеки, на которую будут спроецированы самые яркие моменты завершившихся соревнований. Церемония началась с исполнения гимна Беларуси.

Во время соревнований на II Европейских играх с 21 по 30 июня разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Медальный зачет выиграли спортсмены из России, которые завоевали 109 медалей, 44 из которых золотые. Белорусские атлеты (221 участник) показали один из лучших результатов в истории выступления на крупных международных стартах - 69 медалей, из них 24 золотые.

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