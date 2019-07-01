"Белпочта" повышает тарифы на международные письма и посылки

РУП "Белпочта" с 1 июля повышает тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений, сообщает Trend со ссылкой на Агентство belta.by.

По информации "Белпочты", незначительно изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции, посылок. Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20-100 г увеличатся на 6 копеек.

Повышение тарифов составит не более 5%. Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными. Все изменения будут актуализированы 1 июля в разделе "Тарифы" на сайте "Белпочты"

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