МИД Беларуси выступает за скорейшее начало переговоров по базовому соглашению Беларуси с ЕС

9 июля 2019 11:21 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Беларуси отмечает важность скорейшего начала переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Европейским союзом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на встрече с членами рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии (КОЭСТ) Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

На встрече в Минске присутствовали представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Европейской службы внешних действий.

Участники мероприятия обсудили состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство", реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуацию в Восточноевропейском регионе.

"Олег Кравченко представил делегации КОЭСТ видение Беларусью перспектив отношений с Европейским союзом. Акцентировал важность скорейшей отмены остающихся санкций Евросоюза, начала переговоров по новому базовому соглашению. Ознакомил с подходами белорусской стороны по восстановлению доверия и разрядке напряженности в регионе.

Высказался за развитие прямого диалога между ЕАЭС и ЕС с выходом на формирование общего экономического пространства", - проинформировали в МИД. Планируется, что состоятся также переговоры делегации КОЭСТ с руководством Национального собрания, министерств экономики, финансов, юстиции, образования и Центризбиркома.

КОЭСТ является постоянно действующим рабочим органом по выработке решений Совета ЕС по иностранным делам, касающихся сотрудничества со странами постсоветского пространства. Данная структура включает в себя сотрудников дипмиссий стран - членов Евросоюза, аккредитованных при его руководящих органах в Брюсселе. Предыдущий визит членов КОЭСТ в Беларусь проходил в июне 2015 года.

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