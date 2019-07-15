"Белавиа" откроет 15 июля авиарейс Минск-Мюнхен

Авиакомпания "Белавиа" 15 июля откроет рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by

Новый рейс запланирован четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца Йозефа Штрауса в 13.35. Вылет обратного рейса из Мюнхена будет в 14.15, прилет в Национальный аэропорт Минск - в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное.

"Открытие нового рейса будет способствовать налаживанию и укреплению торгово-экономических взаимоотношений между белорусскими и немецкими партнерами, упростит обмен официальными, культурными и спортивными делегациями между Беларусью и Германией", - отметил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Летать в Мюнхен будут на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов. Стоимость авиабилетов при покупке на сайте "Белавиа" в одну сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро - туда-обратно.

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