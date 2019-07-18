Беларусь предлагает вернуться к идее создания совместного с Россией льняного кластера

18 июля 2019 16:16 (UTC+04:00)

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на встрече руководителей органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов России со спикерами верхних палат парламентов двух стран, которая прошла на полях VI Форума регионов, предложил создать совместный с Россией льняной кластер, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

В беседе с журналистами Николай Шерстнев пояснил, что предлагает объединить научный, производственный и финансовый потенциалы двух стран. "Объединив усилия, мы должны создать единый научно-производственный кластер - от науки, подготовки кадров до производства техники, перерабатывающего оборудования и продукции", - сказал он.

Это позволит влиять на ценообразование на мировом рынке, полагает Николай Шерстнев. "Сначала нужно создать дорожную карту и определить в ней приоритеты, значимость каждого предприятия", - добавил витебский губернатор. Он считает, что первые шаги по созданию кластера нужно сделать в Беларуси. "Мне видится, что и в Беларуси нужно сделать первый шаг, чтобы разобщенные предприятия слились в аналогичный кластер", - отметил Николай Шерстнев.

В свое время Беларусь и Россия занимали лидирующие позиции в выращивании льна и выпуске продукции из него. "В настоящее время по ряду причин мы потеряли свои позиции. Европа ушла далеко вперед, первое место заняла Франция. Мы, к сожалению, остались далеко позади, но, если мы будем вместе, у нас есть возможность наверстать упущенное", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома. Идея создания льняного кластера и ранее озвучивалась Беларусью, в частности в период подготовки к V Форуму регионов.

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