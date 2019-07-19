Развитие велотуризма обсудят в Минске

19 июля 2019 10:09 (UTC+04:00)

Специализированная конференция по велотуризму "ПраРовар. Туризм" впервые пройдет в Минске 23-24 августа, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

На конференции обсудят вопросы, касающиеся разработки веломаршрутов, организации путешествий и их экономическую составляющую. Программа разделена на два блока. Первый день посвятят обсуждению проблем развития велотуризма в стране, а также работе по созданию велотуристических маршрутов. Завершит день секция о событийном туризме - поездках, приуроченных к конкретным мероприятиям, например, фестивалям или чемпионатам.

Во второй день участники обсудят личный опыт велосипедных путешествий. Важной частью программы станет тема "Как зарабатывать на велотуризме". Начинающие велотуристы смогут узнать о параметрах выбора маршрута, этапах подготовки к поездке, особенностях организации тура с детьми и собаками. На вечер запланирован кинопоказ. Бесплатно зарегистрироваться в качестве слушателя может любой желающий. Продолжается и набор выступающих.

Организаторы приглашают людей с опытом велопутешествий, создания велосипедных маршрутов, развития коммерческих проектов, связанных с туризмом, выступить в качестве спикеров. Для этого нужно подать заявку до конца июля. К участию приглашаются городские и сельские администрации, представители отделов спорта и туризма, агроусадьбы, экскурсоводы, музеи, школы, заповедники, велопрокатчики, туристический бизнес, велосипедисты, а также начинающие и опытные путешественники. Конференция организована в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси", который финансируется Европейским союзом, реализуется Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом.

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