НАН Беларуси и РАН расширят сотрудничество в области космоса и высоких технологий

Российская академия наук и Национальная академия наук Беларуси подписали рамочное соглашение, которое позволит ученым двух стран расширить и активизировать сотрудничество в области высоких технологий, космоса и по ряду других направлений, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и президент РАН Александр Сергеев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН. Александр Сергеев отметил, что необходимость нового соглашения вызвана тем, что две академии сейчас в своих странах имеют разный статус. "РАН, согласно реформе 2013 года, была, например, лишена контроля над своими институтами.

У НАН Беларуси структура другая. У нее полномочия по управлению научными институтами остаются. Таким образом, мы должны были определить в этих новых условиях, как выстраивать сотрудничество", - сказал он. По мнению президента РАН, межакадемическое сотрудничество должно быть драйвером новых научных, научно-технологических проектов.

Владимир Гусаков добавил, что у ученых академий наук двух стран очень много совместных разработок, которые необходимо внедрять в производство. НАН Беларуси является одним из основных научных партнеров международного научного проекта SIRIUS, который реализуется Институтом медико-биологических проблем РАН и Национальным агентством по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США для подготовки к будущим долговременным полетам человека в космос.

Недавно завершился очередной этап эксперимента. Интернациональная группа участников четыре месяца моделировала основные характеристики реального космического полета на Луну. В их числе - перелет к спутнику, облет с поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером, доставляемым на спутник, возвращение обратно на Землю.

Командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова и Рейнхолд Повилаитис (США), а также врач Стефания Федяй покинули наземный комплекс, имитирующий космический корабль, в котором они находились в изоляции от внешнего мира с 19 марта.

Научная программа этапа проекта состояла из 79 экспериментов, включая программу научных исследований по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже. "Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Нынешний эксперимент позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски", - отметил заместитель генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.

Сотрудник лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси Даниил Дубарь входит в дублирующий экипаж проекта, также планируется его участие в последующих этапах проекта: восьмимесячном (конец 2020 года) и годовом экспериментах.

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