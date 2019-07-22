Центральные банки Беларуси и России обсудили экономику и денежно-кредитную политику в двух странах

22 июля 2019 10:56 (UTC+04:00)

Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2019 году рассмотрены на очередном заседании Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России 19-20 июля в Петрозаводске с участием председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, передает Trend со ссылкой на Belta.by

Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка. Участники встречи также обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности центральных банков Беларуси и России.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
UzAuto Motors рассказал о поставках автомобилей в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 08:31
В Грузии вырос индекс цен на промышленные товары местных производителей
Финансы 21 июля 11:49
Грузия экспортировала овощей на более чем $7 млн
Финансы 20 июля 17:07
Большинство автозаправочных станций Грузии подняли цены на топливо
Финансы 20 июля 16:19
Беларусь и Туркменистан сотрудничают в сфере фармацевтики
Бизнес 20 июля 12:33
Индекс экспортных цен в Грузии вырос на 2,5 процента
Бизнес 20 июля 12:15
Лента новостей
Объем совокупных активов Bank of Baku сократился
Бизнес 11:31
Президент Ильхам Алиев: Наша национальная пресса, основанная на фундаменте «Экинчи» – голос Азербайджана, который слышит мир
Политика 11:28
В Китае появился первый в мире аквариум на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря
Китай 11:23
Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
Другие страны 11:18
ЮГК является результатом комплексной координации между странами, компаниями и строительными технологиями - TAP
Энергетика 11:14
По ту сторону витрины – как азербайджанские журналисты стали продавцами-консультантами в Мaxi.az (ФОТО)
Социум 11:14
В Камбодже заявили, что не обсуждали с Китаем совместное использование военной базы
Другие страны 11:14
НПЗ Star начинает прием нефти сорта Urals
Энергетика 11:06
17 человек осуждены в Иране за шпионаж в пользу США
Иран 11:02