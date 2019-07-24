Генконсульство Беларуси откроется в китайском Чунцине в 2020 году

24 июля 2019 10:36 (UTC+04:00)

Генеральное консульство Беларуси в Чунцине (Китайская Народная Республика) откроется в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 июля 2019 года №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by

Министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генконсульства в Чунцине в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом. Генконсульства Беларуси в Китае есть уже в Гуанчжоу и Шанхае. Ч

унцин - крупный город центрального подчинения в центральной части Китая, на его территории проживает более 30 млн человек. Этот город является центром железнодорожного сообщения Китая с Европой. У Чунцина установлены побратимские отношения с Минской областью.

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