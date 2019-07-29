Беларусь настроена на совместную работу с ЕС по расширению диалога - Макей

29 июля 2019 16:52 (UTC+04:00)

Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с Европейским союзом по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею дипломатической миссии, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул весомый личный вклад Андреа Викторин в процесс поступательной нормализации белорусско-европейских отношений. За период ее пребывания в должности посла ЕС в Беларуси существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Европейского союза, приобрели регулярный характер заседания координационной группы Беларусь-ЕС и отраслевых диалогов, расширилось инвестиционное взаимодействие, увеличились объемы технической помощи Евросоюза для Беларуси. Стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

Товарооборот между Беларусью и Европейским союзом в 2015-2018 годах увеличился с $14,4 млрд до $17,3 млрд, в том числе экспорт Беларуси - с $8,6 млрд до $10,2 млрд. Во время встречи речь шла также о перспективных задачах, стоящих на повестке дня Беларусь-ЕС. В частности, Владимир Макей подчеркнул важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны, скорейшего завершения процесса согласования "Приоритетов партнерства" и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом.

"Со своей стороны Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с ЕС по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы "Восточное партнерство" конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием", - подчеркнули в МИД. В заключение Владимир Макей пожелал Андреа Викторин дальнейших успехов в ее дипломатической карьере и выразил надежду, что ее преемник на посту главы представительства ЕС в Беларуси будет отличаться такой же активностью и нацеленностью на результат в развитии белорусско-европейского сотрудничества

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