Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году

8 августа 2019 10:38 (UTC+04:00)

Нацбанк не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году. Об этом сообщил в среду на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

"Национальный банк по-прежнему придерживается озвученных планов по переходу на таргетирование инфляции. Мы обещали в 2020 году объявить, когда это произойдет: это будет 2021-й либо 2020 год", - отметил Павел Каллаур. "Все будет зависеть от того, насколько мы будем к этому готовы - я имею в виду не только Национальный банк, но и правительство", - добавил он.

Ранее озвучивался срок с 1 января 2021 года. Если все-таки это произойдет в 2020 году, то не с 1 января, уточнил Павел Каллаур. Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь может наладить производство молочной продукции в Узбекистане
Бизнес 7 августа 15:49
Узбекистан и Беларусь создают совместное производство
Бизнес 7 августа 12:47
Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна
Беларусь 7 августа 10:51
Беларусь и Туркменистан проведут переговоры по поставке автотехники
Бизнес 7 августа 10:01
Узбекистан заинтересован в импорте белорусской сельхозпродукции
Бизнес 6 августа 15:42
Вступили в силу изменения в соглашение между Узбекистаном и Беларусью о транспортном сообщении
Бизнес 5 августа 09:45
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 11:14
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам
Европа 11:05
Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"
Интересное 11:00
В Турции сократились количество авиарейсов
Турция 10:57
В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек
Общество 10:54
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов
Общество 10:48
Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)
Культура 10:42
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
США 10:37