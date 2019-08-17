Беларусь и Венесуэла обсудили формирование договорно-правовой базы в образовании и здравоохранении

17 августа 2019 09:46 (UTC+04:00)

Временный поверенный в делах Беларуси в Венесуэле Владимир Грушевич встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, включая формирование договорно-правовой базы в сфере образования и здравоохранения, а также реализации проекта по строительству жилья. Кроме того, стороны рассмотрели взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в рамках международных организаций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минсельхоз Беларуси о выгодах сотрудничества для Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 16 августа 14:11
Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна
Беларусь 16 августа 13:43
В Казахстане обсудили вопросы углубления партнерства с ЕС
Казахстан 16 августа 12:32
Казахстан продолжает сокращать товарооборот со странами ЕАЭС
Бизнес 16 августа 12:06
Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США
Другие страны 16 августа 11:59
Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество двух стран и предстоящие встречи
Другие страны 15 августа 16:09
Лента новостей
В компьютерной системе службы таможенного контроля аэропортов США сбой произошел
Другие страны 10:42
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку насосов
Тендеры 10:38
"Казгермунай" объявляет тендер на закупку труб
Тендеры 10:34
Спрос на грузинскую чернику растет
Бизнес 10:28
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:16
В Стамбуле прогремел взрыв
Турция 10:15
Все больше жителей Гонконга задумываются об эмиграции
Другие страны 10:08
ЕС инвестирует 59 млн. евро для улучшения экономического положения сельского населения Таджикистана
Таджикистан 10:07
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 10:00