Предприятия концерна "Беллегпром" в I полугодии увеличили экспорт в страны ЕС на 10%

Предприятия концерна "Беллегпром" в I полугодии увеличили экспорт в страны ЕС до $36,1 млн, или на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Владислава Зайцева, концерн предпринимал меры по диверсификации поставок, поскольку на традиционных рынках ЕАЭС, в частности в России, наблюдается снижение покупательского спроса. Это позволило частично компенсировать потери объемов экспорта.

Всего на зарубежных рынках реализовано 53,6% произведенной продукции на сумму $237 млн, товары поставлялись в 54 страны мира. Обеспечено положительно сальдо внешней торговли в размере $64 млн.

"Темпы роста объемов экспорта в I полугодии увеличили по таким странам, как Израиль, Испания, Италия, Кипр, Канада, Латвия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, США, Эстония, Япония", - отметил Владислав Зайцев.

По прогнозам экспертов, мировой рынок легкой промышленности в текущем и последующих годах ожидает ежегодный рост примерно на 4,25%.

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