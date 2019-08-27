Беларусь представила для рассмотрения в МАГАТЭ доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности

В Беларуси подготовлен очередной (восьмой) Национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзоре), передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Разработкой доклада занимался Госатомнадзор в сотрудничестве с заинтересованными органами госуправления и организациями. В соответствии с международными обязательствами доклад представлен в МАГАТЭ для его рассмотрения. Документ размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.

Страны - участницы конвенции (договаривающиеся стороны) готовят национальные доклады о ее выполнении раз в 3 года. 8-й Национальный доклад отражает выполнение обязательств Беларуси в 2016-2019 годах с учетом строительства первой АЭС.

В докладе приведена информация о законодательной и регулирующей основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, регулирующем органе, ответственности обладателя лицензии, приоритетности безопасности, финансовых и людских ресурсах, учете человеческого фактора, обеспечении качества, оценке и проверке безопасности, радиационной защите, аварийной готовности, а также по другим вопросам.

Согласно установленной процедуре страны, ратифицировавшие конвенцию, в течение 3 месяцев будут изучать национальные доклады других договаривающихся сторон и формулировать вопросы и комментарии к ним. Защита национальных докладов состоится в марте-апреле 2020 года на площадке МАГАТЭ в ходе очередного совещания договаривающихся сторон.

Конвенция о ядерной безопасности принята 17 июня 1994 года. Она направлена на достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления национальных мер и международного сотрудничества, создание и поддержание на ядерных установках эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, предотвращение аварий с радиологическими последствиями и смягчение их последствий в том случае, если они произойдут. Беларусь ратифицировала Конвенцию о ядерной безопасности в 1998 году

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