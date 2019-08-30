Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь, заявили в посольстве Беларуси в Китае, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В преддверии визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый встретился с президентом банка Цзинь Лицзюнем. Стороны обсудили подготовку пилотного проекта, а также ряд перспективных инфраструктурных и социальных проектов для привлечения финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели АБИИ: стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.

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