Лукашенко призывает учеников получать в школе максимум знаний

Во время обучения в школе нужно, не теряя времени даром, получать максимум знаний. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения новой средней школы №93 Минска, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания", - подчеркнул глава государства.

По его словам, без хорошего образования и, главное, знаний стать успешным в дальнейшей жизни будет невозможно. Требования к специалистам во всех сферах деятельности настолько увеличились, что без знаний нельзя устроиться ни на предприятие, ни в колхоз. "Рабочий - это уже непросто, это новая техника, очень сложная. И это я особенно хорошо вижу в сельском хозяйстве. Если раньше здесь мог работать тот, кто никому не нужен был в промышленности, где вообще можно было - вилы, лопату в руки и работай. Сегодня такие рабочие в сельском хозяйстве уже не нужны", - продолжил глава государства.

"Мой вам совет (не буду говорить "учиться, учиться и еще раз учиться"): возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что в деле воспитания и образования детей важна роль как учителей, так и родителей. "Если вы будете пенять на учителей и думать, что это они, учителя, должны дать знания и воспитать наших детей в школе, вы заблуждаетесь. Процесс образования и воспитания - единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя", - отметил он.

Глава государства еще раз напомнил о своем требовании не перегружать учащихся домашним заданием. "Учителя должны давать основные знания в школе. Нельзя перегружать ученика, чтобы он, отсидев в школе 5-6 часов, еще 5-6 часов занимался дома. Так никогда не было и не будет. Это самообман", - сказал Александр Лукашенко. По его мнению, оптимально соотношение, когда в школе ученики получают примерно 75% информации, а оставшиеся 25% приобретают в процессе самостоятельного изучения, подготовки домашнего задания.

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