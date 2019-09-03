Лукашенко предложил создать антитеррористический фронт

3 сентября 2019 11:45 (UTC+04:00)

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с терроризмом, и предложил создать антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС. Об этом он заявил, выступая во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог, - сказал Лукашенко. - Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале".

По словам Лукашенко, безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит ООН. Он отметил, что Белоруссия является участницей всех основных универсальных договоров под эгидой ООН. "Но масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки этой организации, - сказал Лукашенко. - Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе", - сказал Лукашенко.

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