Зась: инициативы Беларуси становятся хорошим вкладом в укрепление безопасности в регионе

5 сентября 2019 09:53 (UTC+04:00)

Инициативы Беларуси становятся хорошим вкладом в укрепление безопасности восточноевропейского региона. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" по итогам встречи в Варшаве глав советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси высказал госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

Как отметил Станислав Зась, встреча в Варшаве прошла в последних числах августа по инициативе зарубежных коллег. "Это был полезный диалог. Во-первых, мы получили возможность высказать свою позицию на существующее состояние дел в нашем восточноевропейском регионе, на те риски и угрозы, которые мы видим здесь", - сказал он.

По словам госсекретаря, зарубежные партнеры проявили большую заинтересованность к диалогу. "Они хотели услышать наши оценки, нашу позицию и предложения. Это радует, конечно, что есть стремление к диалогу. Все-таки у нас общие границы, общая история - это немаловажно", - заметил Станислав Зась.

Одной из важных тем обсуждения стал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "К сожалению, он прекращает свое существование. В этой ситуации важно понимать, что нам всем делать: украинцам, белорусам, полякам и другим. Или мы будем просто пассивными наблюдателями за этим процессом, или будем генерировать какие-то идеи и корректировать свою политику. Беларусь твердо заявляет, что не будет производить и размещать на своей территории оружие подобного класса, и предлагает присоединиться к этой теме другим странам. Я об этом тоже сказал партнерам. Это будет хороший вклад в укрепление безопасности нашего восточноевропейского региона", - отметил госсекретарь Совета безопасности

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