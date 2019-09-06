Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года

6 сентября 2019 10:17 (UTC+04:00)

Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси планируется разработать до конца 2019 года в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь".

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила тематический координатор проекта Наталья Адамчик сегодня во время обучающего семинара для участников конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Проект реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси, а финансируется Европейским союзом. Предусмотрено выделение средств на поддержку бизнес-проектов и предприятий, деятельность которых связана с решением социально значимых проблем. Речь может идти о проблемах социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, молодых матерей, столкнувшихся с трудностями при поиске работы после декретного отпуска, проектах по трудоустройству молодежи и пожилых граждан. По итогам деятельности рабочей группы с привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также международных экспертов планируется разработать механизм работы фонда. Общий объем финансовой поддержки социального предпринимательства составит $1,8 млн, сообщила Наталья Адамчик.

Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" зарегистрирован Министерством экономики 1 февраля 2019 года. Он рассчитан на три года и направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне. На семинаре в Витебске участники познакомились с основными этапами проектной работы, освоили навыки подготовки заявки и бюджета инициативы на участие в конкурсе, а также выстраивания эффективного партнерства

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