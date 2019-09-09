Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году

9 сентября 2019 14:50 (UTC+04:00)

Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году.

Как передает Trend, об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свен Арне Хансен по итогам переговоров с главой государства Александром Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь находится в числе тех стран, которые претендуют на проведение этого международного состязания. Свен Арне Хансен рассказал, что на сегодняшней встрече с Александром Лукашенко обсуждались вопросы проведения ряда международных состязаний, но не стал уточнять, какие именно из них и когда могут состояться в Беларуси. "Мы обязательно вернемся. В перспективе нас ждет очень интересная новость", - сказал руководитель ассоциации.

"Мы с нетерпением ожидаем начала легкоатлетического матча Европа - США, - поделился Свен Арне Хансен. - Три с половиной года назад мы обсуждали с Александром Лукашенко идею проведения подобного матча, и он сразу же сказал да. И вот сегодня мы здесь".

Он также рассказал о своих впечатлениях от Беларуси: "В том, что касается спорта, я пытаюсь быть послом Беларуси. Это действительно фантастическая страна, чудесный город. К сожалению, о ней не так много знают в мире. Спорт - отличная возможность дать людям больше информации о вашей стране"

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