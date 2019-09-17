Экспозиция Белорусской АЭС открыта в штаб-квартире МАГАТЭ

17 сентября 2019 15:16 (UTC+04:00)

Экспозиция Белорусской АЭС официально открылась в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии в Вене во время 63-й сессии Генконференции МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусская экспозиция рассказывает о готовности национальной ядерной инфраструктуры к эксплуатации атомной электростанции. Решение о строительстве БелАЭС было принято в январе 2008 года и уже более 10 лет в стране создают и развивают необходимую инфраструктуру.

В первые дни сессии Генконференции белорусский стенд увидели сотни гостей Венского международного центра, многие интересовались ходом строительства и особенностями проекта.

Открывая экспозицию, замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк подчеркнул, что страна готова делиться информацией о реализации проекта по строительству Белорусской АЭС со всеми заинтересованными. Информационный центр станции в Островце посетило более 20 тыс. человек, на саму площадку строительства АЭС ежегодно приезжает множество иностранных специалистов.

Замминистра отметил, что Беларусь высоко ценит тесное сотрудничество с МАГАТЭ и возможность презентовать свою экспозицию на площадке агентства. "Мы используем весь инструментарий, который предлагается агентством для участников. Безопасность АЭС и транспарентность при реализации ядерно-энергетической программы являются абсолютным приоритетом нашей деятельности", - сказал Михаил Михадюк.

Экспозиции, посвященные различным аспектам ядерной науки и техники, во время сессии Генеральной конференции традиционно представляют государства - члены МАГАТЭ, Секретариат агентства и организации-партнеры. В этом году страновые стенды также есть у Канады, Армении, Бразилии, Великобритании, США, Нидерландов, Франции, Германии, Бельгии, Китая, Пакистана, России и ряда других стран.

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